«Ростелеком» поддержал литературный марафон «Читай со мной»

С 26 по 28 сентября в Рязанской области в рамках X Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошел межрегиональный марафон проектов по продвижению книги и чтения «Читай со мной». Команды из 28 регионов страны, а также Москвы и Петербурга представили жюри конкурса проекты по продвижению книг и чтения. «Ростелеком» выступил техническим партнером события, обеспечив площадку, на которой происходила защита проектов, высокоскоростным интернетом. Кроме того, цифровой провайдер предоставил призы победителям марафона.

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Такой марафон проводился у нас в регионе впервые. Мы с удовольствием поддержали его организаторов и нашего давнего партнера — Рязанскую областную библиотеку имени Горького. Уверены, надежная цифровая инфраструктура сделала работу на X Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» максимально комфортной».

Фролова Дарья Юрьевна, заведующий отделом молодежных проектов и волонтерской деятельности ГБУК РО «Библиотека им. Горького»:

«Марафон “Читай со мной” — это часть масштабного десятого Межрегионального фестиваля национальной книги “Читающий мир”. Всех его участников объединяет общая цель — популяризация книги и чтения. Мы ценим тот факт, что значимость этой задачи понимают не только работники библиотек, участники марафона, но и наши постоянные партнеры».

Все предложенные марафонцами концепции будут опубликованы в электронном сборнике лучших практик по продвижению книги и чтения. Он станет методическим пособием для библиотекарей, педагогов русского языка и литературы, будет размещен на сайтах партнеров.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

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