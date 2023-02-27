«Ростелеком» подарил книги по кибербезопасности рязанским библиотекам

«Ростелеком» подарил книги по кибербезопасности библиотекам Рязанской области. Передача тиража состоялась в рязанской библиотеке имени Горького во время лекции, приуроченной к Международному дню безопасного интернета. Мероприятие прошло в рамках школы волонтеров науки «Внуки Циолковского». Провайдер как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, организовал викторину, посвященную цифровой безопасности, и представил книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Областная библиотека имени Горького — наш давний партнер. Интеграции в их мероприятия всегда проходят успешно, так как библиотека собирает серьезных, думающих слушателей. На этот раз мы сознательно говорили о кибербезопасности не с детьми, а со взрослыми. Они должны знать, как донести до младшего поколения важность правильного поведения в цифровом мире, вместе не только следовать правилам кибербезопасности, но и постоянно изучать новые материалы на эту тему».

Дарья Фролова, заведующая сектором проектной деятельности отдела организационно-методической и образовательной деятельности библиотеки им. Горького:

«Наша совместная с “Ростелекомом” активность в формате “полезный движ” — получасовая викторина/лекция — получила много положительных отзывов. Да и сама книга, которая в нашей библиотеке есть уже с ноября прошлого года, пользуется популярностью. А это значит, что курс на киберобразованность взят верный. Будем продолжать в том же духе».

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса и созданию комфортной и безопасной цифровой среды для детей.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».