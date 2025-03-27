«Ростелеком» обучил будущих «цифровых волонтеров» Рязани основам кибербезопасности

«Ростелеком» совместно с АНО «Цифровой регион» организовал онлайн-лекцию по теме «Основы кибербезопасности» для рязанских активистов проекта « Цифровые волонтеры ». В обучении приняли участие 40 студентов из высших и средне-специальных учебных заведений города. Именно этим юношам и девушкам предстоит в будущем стать проводниками в мир цифровых технологий: работать на региональных IT-форумах, проводить уроки цифровой грамотности для детей и взрослых, помогать в освоении гаджетов пожилым людям.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Молодым людям предстоит стать проводниками в виртуальном мире для детей и взрослых. Это накладывает серьезную ответственность на организаторов курса. Задача наших сотрудников вместе с представителями партнеров — не просто рассказать слушателям о правилах кибербезопасности, но и предложить действенные механизмы, которые в будущем помогут им уже в их наставнической работе. Как показывает практика, мы с этой миссией справляемся».

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Вячеслав Поскребышев, директор АНО «Цифровой регион»:

«Проект “Цифровые волонтеры Рязанской области” был запущен в сентябре 2023 года. Мы ежегодно отбираем желающих участвовать в этой работе и прокачиваем их скиллы. Эксперты «Ростелекома» традиционно поддерживают обучение ребят. В наших планах — продолжать развитие студентов и приглашать в этих целях еще больше специалистов из разных компаний».

Занятие по кибербезопасности для цифровых волонтеров Рязани провел Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»). Спикер рассказал студентам о правилах поведения в Сети, способах защиты от мошенников, безопасной работе с персональными данными. Отдельный акцент лектор сделал на способах защиты от мошеннических схем с использованием нейросетей. Занятие содержало целый ряд практических рекомендаций, как не попасться на уловки киберпреступников.

Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар»:

«Современная молодежь — это не просто пользователи технологий, а настоящие защитники цифрового мира! Им нужно понимать, как справляться с киберугрозами и делиться этими знаниями с друзьями. Во время занятий наша цель — создать такую атмосферу, где каждый сможет стать экспертом по кибербезопасности. Мы хотим не только обучить, но и вдохновить молодежь активно участвовать в создании безопасного цифрового пространства!»