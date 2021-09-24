Россиянин жестоко избил врача после осмотра его жены-мусульманки

В клинике Нижневартовска муж мусульманки избил врача после осмотра жены, пишет РБК.

Инцидент произошел в частной клинике «А-мед клиника». В пресс-службе СК по ХМАО объяснили, что произошедшее недопонимание.

«Муж подумал, что врач непристойные действия производил в отношении его супруги, мусульманки», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В медучреждении пояснили, что врач выполнял свои обязанности, ничего личного не было.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что после приема пациентки в хиджабе в кабинет доктора ворвался мужчина и спросил дерматолога: «А чего вы, любите на женские животики смотреть?».

После этого злоумышленник избил врача по лицу и животу. Пострадавшего увезла скорая, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей носа, шеи и ребер.