Россияне смогут получать соцвыплаты через Госуслуги

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Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через Госуслуги. На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать не потребуется, рассказали «Известиям» в Минтруде. Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Однако это касается не абсолютно всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий.

Банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды, рассказали «Известиям» источники на финансовом рынке. Для кредитных организаций — это дополнительный способ по привлечению новых клиентов.

Аналогии с зарплатным рабством не будет, — заявил банкир из системно-образующего банка. — Человек сам выберет кредитную организацию, на которую захочет получать деньги. Однако не исключено, что будет выработан перечень разрешенных банков.

По словам другого банкира, если у реквизитов, указанных на сайте госуслуг для получения госвыплат, будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платежной системой «Мир». Это еще не окончательное решение, но такое обсуждение ведется, подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Без востребования: россиянам автоматом начислят соцвыплаты через госуслуги