Российский пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей

В Забайкальском крае 69-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 24 миллиона рублей. Об этом сообщила «Лента.ру».

Согласно информации правоохранительных органов, злоумышленники позвонили пенсионеру, представившись работниками Пенсионного фонда, и обещали помочь с перерасчетом его пенсии. Они убедили пожилого человека обналичить 24 миллиона рублей, сославшись на необходимость «спасения» от мошенничества или возможного незаконного кредита.

В результате мужчина провел 50 переводов через разные банкоматы, передавая средства мошенникам. Затем он поделился произошедшим с сыном, который убедил его обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).