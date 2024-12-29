Российский астролог указала на самый жуткий период 2025 года: берегитесь все!

Известный российский геополитический астролог Светлана Драган оставила своё пророчество на 2025 год. Эксперт рассказала, что в следующем году нас ожидает крайне непростой период, который важно встретить стойко. О нём она рассказала в эфире передачи «Малахов».

Эксперт поясняет: наиболее острым периодом в наступающем году окажется осень. События, которые произойдут осенью 2025-го, заставят людей пройти множество испытаний и достичь серьёзного переосмысления своих взглядов, поведения и целей. В этот период важно сохранить в сердце доброту и справедливость, указывает Светлана Драган.

Но на фоне тревожных прогнозов есть и тот, что заставит россиян с уверенностью смотреть в будущее. Так, наступающий 2025 год проложит тропу для первых шагов в установлении мирового лидерства. Их РФ сделает уже в марте 2025 года. Тогда же начнут терять устойчивость западные системы, принимающие все ключевые мировые решения.

Значимым этапом в развитии страны станет изменение отношения общества к истории и патриотизму.