Российские военнослужащие высокоточным ударом ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270 MLRS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе разведывательной операции в районе населенного пункта Садки Сумской области была обнаружена позиция РСЗО M270 MLRS, используемая Вооруженными силами Украины. После анализа полученных данных было принято решение о нанесении удара по этой позиции.

В результате удара высокоточным ракетным вооружением российской армии РСЗО MLRS была уничтожена вместе с военнослужащими ВСУ, обслуживавшими установку.

Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение цели.