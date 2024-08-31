Суббота, 31 августа, 2024

Российские войска уничтожили американскую РСЗО в Сумской области

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Российские военнослужащие высокоточным ударом ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) M270 MLRS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе разведывательной операции в районе населенного пункта Садки Сумской области была обнаружена позиция РСЗО M270 MLRS, используемая Вооруженными силами Украины. После анализа полученных данных было принято решение о нанесении удара по этой позиции.

В результате удара высокоточным ракетным вооружением российской армии РСЗО MLRS была уничтожена вместе с военнослужащими ВСУ, обслуживавшими установку.

Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение цели.

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