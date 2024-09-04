Среда, 4 сентября, 2024

Российские войска продвинулись на 1,5 км в районе Купянска за последние сутки

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на 1,5 км вглубь обороны ВСУ в районе Купянска, Харьковская область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«На некоторых участках купянского направления наши войска за последние сутки продвинулись на 1,5 км вглубь вражеской обороны. Из-за паники среди украинских подразделений и утраты ими управления в этом районе, количество потерь среди украинских силовиков значительно возросло», — отметил Марочко.

Ранее Апты Алаудинов рассказал о потерях наёмников ВСУ при атаке на Курскую область.

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