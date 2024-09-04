Российские войска продвинулись на 1,5 км в районе Купянска за последние сутки

Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на 1,5 км вглубь обороны ВСУ в районе Купянска, Харьковская область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«На некоторых участках купянского направления наши войска за последние сутки продвинулись на 1,5 км вглубь вражеской обороны. Из-за паники среди украинских подразделений и утраты ими управления в этом районе, количество потерь среди украинских силовиков значительно возросло», — отметил Марочко.

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