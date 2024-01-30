Российские «Герани» атаковали нефтебазу в Харьковской области

Ночью 30 января российские дроны ударили по нефтебазе в Змиеве Харьковской области, сообщает телеграм-канал Readovka.

По данным источника, удар по населённому пункту подтвердила первый заместитель мэра города Татьяна Тимофеева. Какой объект атаковали «Герани» чиновница не уточнила, но позднее в соцсетях появились фотографии.

«Доблестная» СБУ, как пишут в украинских СМИ, уже начала охоту за теми, кто поделился фотографиями и видео с последствиями ударов, отмечает автор сообщения.

Есть данные, что территорию нефтебазы прикрывала система ПВО.