Россиянок дважды направят к психологу за время беременности

В России введут новую практику, согласно которой женщины будут обращаться к психологу дважды в период беременности. Это нововведение направлено на уменьшение рисков перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, сообщают «Ведомости».

Каждая женщина, находящаяся под диспансерным наблюдением во время беременности, пройдет первую консультацию с психологом в I или II триместре. Второй прием запланирован на третий триместр и будет касаться примерно 92% женщин, стоящих на учете по беременности.

Такое нововведение должно помочь в снижении рисков акушерских и перинатальных осложнений, а также содействовать формированию положительного восприятия у женщин относительно вынашивания и рождения малыша. Вторая встреча с психологом, которая будет ближе к моменту родов, сыграет важную роль в формировании настроя на грудное вскармливание.

Психологи также будут заниматься профилактикой послеродовой депрессии и случаев отказа от новорожденных.