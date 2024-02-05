Россияне требуют закрыть бар, в котором бармен публично занимался сексом — СМИ

В социальных сетях пользователи возмущаются происходящим в баре Nebar в Новосибирске, сообщает РЕН ТВ.

В интернете появилось видео, на котором запечатлён секс бармена с женщиной, находящейся на барной стойке. Рядом находятся посетители, часть гостей заведения без штанов, отмечают журналисты.

Также на видео зафиксирован секс в кабинке туалета бара.

Жители Новосибирска просят правоохранителей проверить бар.

Заведение, где снято скандальное видео, регулярно проводит голые вечеринки. Например, в День влюблённых намечено провести мероприятие «Любовь и позы», в честь Дня защитника Отечества запланирована серия вечеринок «Жоские дни».