Россиянам настоятельно рекомендовали обновить Telegram

Жителям России рекомендовали обновить Telegram. Соответствующий пост появился в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Новая версия мессенджера содержит функцию, направленную на борьбу с мошенничеством. Пользователи, получив сообщение с незнакомого номера, смогут посмотреть дату регистрации и страну, где зарегистрирован этот номер.

Полиция рекомендует сразу прекращать общение, если сведения не соответствуют тому, что говорит собеседник. Также настороженность должны вызывать недавно зарегистрированные аккаунты.

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Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 10 марта.