В конце марта произойдёт очередная, достаточно сильная по своей мощности, вспышка на солнце. Действие магнитной бури смогут ощутить на себе и метеозависимые люди, и те, кто не склонен ощущать изменения погоды и геомагнитного фона.

Сильнейшая магнитная буря мощностью G3 начнётся 25 марта. Тогда сила ударов будет достигать 4 баллов. Пика буря достигнет уже на следующий день, когда на планету обрушится вся её мощь – с четырех баллов она резко усилится до семи баллов. На следующий день буря постепенно начнёт утихать.

Кстати, до мощнейшей магнитной бури россиян ждёт ещё одна, менее сильная. Предстоящая магнитная буря по своей мощности будет значительно меньше, её мощность — G1. Это достаточно слабый по силе уровень вспышки, однако метеозависимые люди могут почувствовать недомогания с 5 по 7 марта.

Метеорологи советуют: в период магнитных бурь важно иметь под рукой лекарственные препараты, которые помогают справляться с головной болью, болью в сердце, повышенным или пониженным давлением. Особое внимание стоит уделить рациону питания. Исключите из него острую и солёную пищу, кофе, алкоголь. Пережить неблагоприятный геомагнитный фон помогут отвары из целебных трав и здоровый сон.