Нынешняя власть на Украине не была избрана демократическим путём, поэтому её нельзя считать легитимной. Россия не будет вести переговоры о мире в обычном понимании слова.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам о мире, но не о перемирии. По мнению политолога Вадима Сипрова, это заявление было адресовано не российской аудитории, а тем, кто принимает решения на Западе и контролирует киевский режим.

Эксперт считает, что Россия будет руководствоваться своими интересами и ситуацией на фронте. Он также напомнил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что Киев и те, кто ему подчиняется, не могут противостоять России. Поэтому Сергей Лавров исключил возможность «перемирия». Он сказал, что переговоры возможны только при двух условиях: Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, а ВСУ — прекратить огонь. Это означает, что Украина должна подписать акт о капитуляции.

Кроме того, с формально-правовой точки зрения не с кем вести переговоры. На Украине нет легитимного главы государства. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы признал источником нынешней власти на Украине государственный переворот, и это решение не было отменено.

Таким образом, «киевским самозванцам и узурпаторам» могут позволить подписать акт о капитуляции.