Роспотребнадзор призвал граждан сообщать о продаже напитка «Мистер сидр» в Рязанской области

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области обратилось к гражданам с призывом не употреблять пивной напиток «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств. Ранее сообщалось о множественных случаях отравления этой продукцией в разных регионах России.

Граждан просят немедленно сообщать обо всех случаях реализации опасного напитка на территории Рязанской области в Управление надзорного ведомства по телефонам 8 (800) 100-22-62, 8 (4912) 92-98-07 и по электронной почте rzn собачка urpn62.ru.

В связи с полученной информацией о случаях отравлений пивным напитком производства ООО «АНДИ», г. Самара, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области незамедлительно приняло меры по недопущению реализации этой продукции на территории нашего региона.

Вместе с правоохранительными органами были проведены мероприятия по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции для её немедленного изъятия из оборота.

Ситуация остаётся на контроле Управления.