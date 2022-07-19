Росгвардейцы задержали в Рязанской области нетрезвого водителя.

Водителя в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии в Спас-Клепиках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд получил ориентировку от полиции на Hyundai Solaris, за рулём которого, предварительно, находился нетрезвый мужчина.

Сотрудники Росгвардии заметили похожее авто на трассе Москва — Касимов. После непродолжительной погони Hyundai был остановлен. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

Росгвардейцы и сотрудники ОГИБДД ОМВД по Клепиковскому району задержали нарушителя. Им оказался житель Подмосковья 1960 года рождения.