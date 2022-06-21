Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Спас-Клепиках

Пресс-служба управления ведомства по Рязанской области сообщила о задержании нетрезвого водителя. Гражданин передан полицейским.

20 июня в ходе патрулирования райцентра наряд Росгвардии остановил ВАЗ-11183 для проверки. Внимание сотрудников привлекли спутанная траектория движения машины и механические повреждения на кузове. За рулём находился гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.

Выяснилось, что водитель – мужчина 1992 года рождения, ранее уже привлекавшийся за аналогичное нарушение.

Нарушителю может грозить ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.