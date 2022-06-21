12.8 C
Рязань
Вторник, 21 июня, 2022

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Спас-Клепиках

spot_img
Татьяна Проводина

Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Спас-Клепиках

https://62.rosguard.gov.ru/uploads/2022/06/klepikipyanyjj_voditel.jpg

Пресс-служба управления ведомства по Рязанской области сообщила о задержании нетрезвого водителя. Гражданин передан полицейским.

20 июня в ходе патрулирования райцентра наряд Росгвардии остановил ВАЗ-11183 для проверки. Внимание сотрудников привлекли спутанная траектория движения машины и механические повреждения на кузове. За рулём находился гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.

Выяснилось, что водитель – мужчина 1992 года рождения, ранее уже привлекавшийся за аналогичное нарушение.

Нарушителю может грозить ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7