Четверг, 15 февраля, 2024

Рогов рассказал о последствиях утреннего удара по Украине

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Рогов в телеграм-канале рассказал о последствиях российского ракетного удара, нанесённого утром 15 февраля по территории Украины. Данные предварительные, неофициальные.

Во Львове поражён объект, в котором находился офицерский состав боевиков ВСУ, а также иностранные наёмники.

Аэродром в Староконстантинов в Хмельницкой области и Миргород в Полтавской — есть попадания!

Восстановительные работы на этих аэродромах после предыдущих прилётов были проведены напрасно.

В оккупированном нацистами городе Запорожье прилёт по промплощадке Мотор-Сичи.

В Днепропетровске поражены пункты временной дислокации (ПВД) противника и склады промпредприятия.

Около 4-х взрывов прогремело на объектах в Киеве.

В частности, зафиксирован прилёт по производственным мощностям одного из предприятий, задействованного в производстве беспилотных аппаратов.

В Черниговской области также накрыли ПВД.

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