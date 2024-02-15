Рогов рассказал о последствиях утреннего удара по Украине

Владимир Рогов в телеграм-канале рассказал о последствиях российского ракетного удара, нанесённого утром 15 февраля по территории Украины. Данные предварительные, неофициальные.

Во Львове поражён объект, в котором находился офицерский состав боевиков ВСУ, а также иностранные наёмники.

Аэродром в Староконстантинов в Хмельницкой области и Миргород в Полтавской — есть попадания!

Восстановительные работы на этих аэродромах после предыдущих прилётов были проведены напрасно.

В оккупированном нацистами городе Запорожье прилёт по промплощадке Мотор-Сичи.

В Днепропетровске поражены пункты временной дислокации (ПВД) противника и склады промпредприятия.

Около 4-х взрывов прогремело на объектах в Киеве.

В частности, зафиксирован прилёт по производственным мощностям одного из предприятий, задействованного в производстве беспилотных аппаратов.

В Черниговской области также накрыли ПВД.