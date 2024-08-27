«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артём Кузьмин работает в «Зелёном саде» почти три месяца, он делится своими впечатлениями

В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанского технологического колледжа. Он учится по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

-В июне у меня была первая производственная практика, колледж предложил в качестве места работы несколько предприятий. Я выбрал «Зелёный сад» и считаю, что не прогадал. После практики остался на работу, — рассказал молодой человек.

Артём трудится помощником каменщика. За три летних месяца приложил руку к трём ЖК: Discovery, «Еврокласс-4» и Skyline.

-Понравилось работать на строительстве всех домов, но больше почему-то мне симпатичен Skyline, — признался молодой человек. — Здесь я уже три недели, и здесь же мне доверили самостоятельно возводить внутренние перегородки в квартирах. За моей работой следит наставник. Если что-то не получается — подсказывает, советует, помогает. В общем, брака мы не допускаем!

Рабочий день Артёма, как и его коллег по стройке, начинается очень рано. В 6 утра уже нужно быть на месте.

-Поначалу было трудновато, теперь я привык. Больше того, мне нравится, что в 15 часов смена уже заканчивается. Можно много чего успеть за оставшийся день.

В семье Артёма Кузьмина строителей нет, он первый выбрал для себя эту профессию. Молодой человек справедливо считает, что такой труд уважаем и востребован во все времена.

-Да и родители рады, что я выбрал карьеру строителя, — добавляет он.

Совсем скоро начало учебного года. Артём говорит, что намерен совмещать работу с учёбой. Это вполне возможно: технологический колледж идёт навстречу своим студентам, составляя индивидуальный учебный план.

Через год, после получения диплома, Артём Кузьмин планирует остаться работать в «Зелёном саде», чему в строительной компании только рады.

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