РНПК ввела в эксплуатацию «цифровые» вагонные весы

Входящая в структуру «Роснефти» Рязанская нефтеперерабатывающая компания ввела в эксплуатацию вагонные весы, позволяющие вести высокоточный учёт продукции.

Благодаря новому оборудованию, погрешность при измерении массы вагонов снизится до 0,2%. Весы помогают также измерять массы целого грузового состава в движении.

Это значительно сократит время на взвешивание, повысит производительность труда, исключив потенциально опасные виды работ.

Ввод высокоточного оборудования — еще один этап реализации на предприятии проекта «цифровой завод». Цифровизация обеспечивает сверхточное управление отгрузкой товарной продукции с помощью автоматизированной системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, позволяет автоматизировать управление технологическими процессами и системами противоаварийной защиты на всех основных технологических установках предприятия.

Электронные весы способны распознать номер вагона и зарегистрировать его массу с высокой точностью. Взвешивание каждого вагона без расцепки в движении состава происходит со скоростью до 10 км/ч.

Проект является практическим шагом в реализации стратегии «Роснефти» по внедрению передовых технологических решений, автоматизации управления для повышения эффективности работы производственных мощностей.

Благодаря нововведениям завод в Рязани начал производство бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, малосернистого судового топлива.