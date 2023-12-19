Вторник, 19 декабря, 2023
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РНПК ввела в эксплуатацию «цифровые» вагонные весы

7info
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Входящая в структуру «Роснефти» Рязанская нефтеперерабатывающая компания ввела в эксплуатацию вагонные весы, позволяющие вести высокоточный учёт продукции.

Благодаря новому оборудованию, погрешность при измерении массы вагонов снизится до 0,2%. Весы помогают также измерять массы целого грузового состава в движении.

Это значительно сократит время на взвешивание, повысит производительность труда, исключив потенциально опасные виды работ.

Ввод высокоточного оборудования — еще один этап реализации на предприятии проекта «цифровой завод». Цифровизация обеспечивает сверхточное управление отгрузкой товарной продукции с помощью автоматизированной системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, позволяет автоматизировать управление технологическими процессами и системами противоаварийной защиты на всех основных технологических установках предприятия.

РНПК ввела в эксплуатацию «цифровые» вагонные весы

Электронные весы способны распознать номер вагона и зарегистрировать его массу с высокой точностью. Взвешивание каждого вагона без расцепки в движении состава происходит со скоростью до 10 км/ч.

Проект является практическим шагом в реализации стратегии «Роснефти» по внедрению передовых технологических решений, автоматизации управления для повышения эффективности работы производственных мощностей.

Благодаря нововведениям завод в Рязани начал производство бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, малосернистого судового топлива.

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