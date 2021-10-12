РНПК поддержала рязанских школьников в серии экологических инициатив

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», помогла волонтёрам общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 Рязани совершить две экологические экспедиции.

В октябре юные экологи посетили село Агро-Пустынь и посёлок Дубровичи Рязанского района.

В этих населённых пунктах ребята почистили территории от мусора, убрали несанкционированные свалки в лесах. Ну и, конечно же, провели наблюдения за природой.

В экспедициях школьники соединяют полезное с приятным. На этот раз в результате экологической работы собрали 7 кубометров мусора.

Юным экологам НПК помогает с 2011 года. За это время было реализовано множество природоохранных проектов. Также «Хозяин Мещеры» занимается сохранением памяти знаменитых земляков.