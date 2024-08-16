Рязаньстат рассказал, что знал 10-летний ребенок о Рязанской губернии в начале 19 века

В 19 веке в России статистике учили даже детей! Об этом сообщает Рязаньстат.

В 1829 году было издано детское учебное пособие «Географические карты России с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для пользы юношества». Соединяя забаву с просвещением, оно знакомило с описанием 60 губерний.

Что же знал 10-летний ребенок о Рязанской губернии в начале 19 века? В её состав входило 12 городов, площадь составляла 37 тыс кв вёрст — это 51 тыс кв. км. Имелось 2 пристани — в Рязани и Касимове, что способствовало развитию торговли. Жителей насчитывалось 1,37 млн. душ.

Прошло 2 века. Рязанская область образована в 1937. Городов 12, но уже в ином составе. Площадь области 39,6 тыс кв.км, население 1,08 млн чел. Седьмая часть в валовом региональном продукте — торговля. Оснащенных речных причалов на Оке 2 — в Рязани и Касимове. За год водным транспортом перевезено 4,4 млн тонн грузов и 38,3 тыс пассажиров.

Интересный факт. Карты рисовал художник Константин Грибанов по заказу статистика Константина Арсеньева, который на протяжении 10 лет обучал будущего царя Александра II истории, географии и статистике. Арсеньев является одним из создателей российской системы статистики. Он ввел понятие классификационных признаков и обосновал деление страны на районы исходя из сходных экономико-географических показателей. Учебные карты были переизданы в 1856 году и дополнены еще 20 губерниями.