Рязаньстат опубликовал статистику о женщинах региона

Рязаньстат разместил статистику о женском населении Рязанской области. Данные появились 5 марта на странице ведомства Вконтакте.

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В Рязанской области проживает 595 тысяч женщин – на 92 тысячи больше, чем мужчин. Из них 338 тысяч являются городскими жительницами.

На руководящих должностях рязанок в 1,2 раза больше, чем мужчин. В регионе 1300 женщин – кандидатов и 127 – докторов наук.

58% рязанских девушек ведут здоровый образ жизни, заботятся о здоровье: 51% — проходит диспансеризацию, 11% — стараются правильно питаться, 94% — не курят, 44% — занимаются фитнесом, спортом.