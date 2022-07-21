Татьяна Проводина

Рязаньстат: Миграционный прирост населения Рязанской области в прошлом году составил 2800 человек

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Прирост населения Рязанской области за счёт миграции в прошлом году составил 2800 человек, в том числе 1700 – на селе.

Чаще всего граждане переезжают в другие регионы по работе, учёбе или семейным обстоятельствам. Такие данные приводит Рязаньстат ВКонтакте. В ведомстве напомнили, что прирост – это разница между числом приехавших в регион и уехавших из него.

В нашем регионе лидировали по миграционному приросту в 2021 году Рязанский район — плюс 387 человек, Спасский – плюс 70 человек и Михайловский – плюс 45 человек. Снижение отмечено в Клепиковском районе — 78 человек и Скопине — 72 человека.

В Центральном федеральном округе самыми популярными для переезда стали Московская, Калужская и Воронежская области: 113 тысяч, 23 тысячи и 10 тысяч соответственно.

Рязаньстат: Миграционный прирост населения Рязанской области в прошлом году составил 2800 человек
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