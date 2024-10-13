Рязанского активиста-комсомольца задержали за поджог двери офиса в центре Москвы

В Москве задержали 23-летнего активиста-комсомольца за поджог двери офиса в центре столицы. О происшествии пишет МК.

Издание сообщает: в ночь на 18 сентября в здании на Большом Тишинском переулке парень поджог дверь офиса компании «Евроторг». Правоохранители вышли на след злоумышленника и несколько дней назад задержали его.

Подозреваемым в совершении преступления является уроженец Рязанской области. Три года назад парень был избран первым секретарём регионального комитета ВЛКСМ. В свободное время он подрабатывает мастером по дому.

Мотив поступка устанавливается.