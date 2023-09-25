Рязанским предпринимателям объяснили, как получить компенсацию за смену вывесок

В администрации Рязани прошли встречи с предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность в границах внедрения туристического кода. Обсуждались вопросы о приведении информационных вывесок в соответствие с утверждённым дизайн-кодом, о возможности получения из муниципального бюджета в текущем году компенсаций затрат, понесенных предпринимателями на изготовление и установку вывесок.

Напомним, Рязань стала обладателем федерального гранта Ростуризма, благодаря которому предприниматели могут получить от администрации города субсидию в размере 90% от затрат на замену вывесок. Максимальная сумма — 100 тыс. рублей. Заявки направляются в управление культуры администрации Рязани до 10 ноября 2023 года. Компенсируются затраты на замену каждой информационной вывески, если у юридического лица несколько офисов, расположенных в границах внедрения туркода.

Чтобы заменить вывеску и получить субсидию предпринимателям нужно пройти пять шагов.

Принятие решения о замене вывески.

Обращение в рекламную компанию для разработки макета информационной вывески.

Согласование макета в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Рязани (если Ваш объект — не ОКН) или Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (если Ваш объект — ОКН).

Изготовление и установка согласованной информационной вывески.

Обращение в управление культуры администрации города Рязани с пакетом документов на получение компенсации.

С 1 января 2024 года рекламные вывески, противоречащие дизайн-коду, будут демонтировать в принудительном порядке, предпринимателям грозит штраф, и они не смогут воспользоваться субсидиями.