Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов, сыгравших свадьбы 13 и 14 октября

Главное управление ЗАГС по Рязанской области опубликовало фото молодожёнов, которые сыграли свадьбы 13 и 14 октября. Снимки появились как в официальной группе ЗАГСа, так и на личной странице руководителя ведомства Елены Сорокиной.

Дата с мистическим оттенком «пятница тринадцатое» не напугала в этом году пары. В этот день в отделениях ЗАГС по всей области было многолюдно и празднично.

14 октября количество пар, вступивших в брак, традиционно оказалось большим. Всё дело в том, что в этот день отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Именно с этого православного праздника на Руси испокон веков начиналась свадебная пора. Связать себя узами брака на Покров считалось доброй традицией. Такие браки, по народным поверьям, становятся крепкими и счастливыми.