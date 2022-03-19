-0.2 C
Рязань
Суббота, 19 марта, 2022

Рязанский ЗАГС опубликовал фото свадеб 19 марта

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанский ЗАГС опубликовал фото свадеб 19 марта

Александр Ильин

ГУ ЗАГС по Рязанской области опубликовало фотографии молодожёнов, заключивших брак 19 марта 2022 года.

- Реклама -

Свадебные снимки опубликованы в официальной группе Вконтакте.

Рязанский ЗАГС опубликовал фото свадеб 19 марта
Рязанский ЗАГС опубликовал фото свадеб 19 марта
Рязанский ЗАГС опубликовал фото свадеб 19 марта
Рязанский ЗАГС опубликовал фото свадеб 19 марта

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяНа пожаре в Ряжске погиб 40-летний мужчина
Комментарии для сайта Cackle
spot_img