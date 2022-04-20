Рязанский «Водоканал» планирует взять кредит на 60 млн рублей

Рязанское муниципальное предприятие «Водоканал» планируется взять кредит на 60 млн рублей для оплаты производственных расходов, в том числе на капитальный ремонт коллектора у Лесопарка. Сделку обсудили на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязгордумы 20 апреля.

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Срок кредита — 3 года, планируемая ставка — не более 19% годовых.

Отмечается, что ремонт коллектора у Лесопарка уже проводится за счёт собственных средств предприятия.

Окончательное решение по согласованию сделки примут на заседании РГД.