Рязанский театр кукол передал в дар сельским библиотекам области книги для детей

Встреча с новой, интересной, красочной книгой – большое событие для маленького читателя. Это приключение, обучение, новые впечатления. Проект «Книгодарение» стартовал в России семь лет назад. Одно из основных направлений — работа с небольшими местными библиотеками, чей фонд пополняется довольно редко.

Принять участие в проекте Рязанскому театру кукол предложила Рязанская областная детская библиотека. Ежегодно сотрудники организации берут на себя заботы, связанные с проектом. Собирают издания и передают в область.



Анастасия Милованова, руководитель литературно-драматургической частью Рязанского театра кукол:

Мы приобрели книги, названия которых наши зрители легко могут найти в афише театра, книги, которые ценим, любим и читаем сами. Выбирали красочные, яркие издания. Их приятно взять в руки, а рассматривать можно бесконечно. Это русские народные сказки, произведения Маршака, Чуковского, Алексея Толстого и Павла Бажова, сказки Андерсена. Иллюстрации, в основном, классические, знакомые большинству взрослых с детства. Среди художников — Сутеев, Бычков, Спирин. Нет сомнений, у этих изданий впереди долгая, счастливая жизнь.

Вместе с книгами Областная детская библиотека получила в подарок настольную игру «Лабиринты времени Рязанского театра кукол». В игре собран уникальный с краеведческой точки зрения материал. Она рассказывает о репертуаре театра и его истории, поэтому на карточках дети смогут найти и знакомые сказки, и улицы родного города.

Свидетелями торжественного «Книгодарения» стали ученики школы №9. Артисты Рязанского театра кукол Алина Калашникова и Жульен Берия рассказали им о спектаклях по мотивам любимых произведений, познакомили с героями, объяснили, какие бывают системы кукол и поделились секретами профессионального мастерства. Ребята смогли своими глазами увидеть, как оживают сказки и даже попробовать себя в роли кукловодов.

Книги Рязанского театра кукол отправятся в путятинскую сельскую библиотеку и в Солотчу, в областной детский санаторий, где познакомиться с ними смогут читатели со всех уголков региона.