Рязанский театр кукол передал в дар сельским библиотекам области книги для детей

Встреча с новой, интересной, красочной книгой – большое событие для маленького читателя. Это приключение, обучение, новые впечатления. Проект «Книгодарение» стартовал в России семь лет назад. Одно из основных направлений — работа с небольшими местными библиотеками, чей фонд пополняется довольно редко.
Вместе с книгами Областная детская библиотека получила в подарок настольную игру «Лабиринты времени Рязанского театра кукол». В игре собран уникальный с краеведческой точки зрения материал. Она рассказывает о репертуаре театра и его истории, поэтому на карточках дети смогут найти и знакомые сказки, и улицы родного города.
Свидетелями торжественного «Книгодарения» стали ученики школы №9. Артисты Рязанского театра кукол Алина Калашникова и Жульен Берия рассказали им о спектаклях по мотивам любимых произведений, познакомили с героями, объяснили, какие бывают системы кукол и поделились секретами профессионального мастерства. Ребята смогли своими глазами увидеть, как оживают сказки и даже попробовать себя в роли кукловодов.
Книги Рязанского театра кукол отправятся в путятинскую сельскую библиотеку и в Солотчу, в областной детский санаторий, где познакомиться с ними смогут читатели со всех уголков региона.
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