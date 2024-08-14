Среда, 14 августа, 2024

Рязанский священник рассказал об особенностях Успенского поста

Автор: Kate

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Стартует Успенский пост – один из четырёх длительных постов годового богослужебного круга. Он предворяет праздник Успения Пресвятой Богородицы.

В рамках рубрики «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) объясняет: это пост особого целомудрия, воздержания и умеренности. Он является строгим с точки зрения гастрономических ограничений. Только единожды, на праздник Преображения 19 августа, допускается послабление в пище (постящиеся могут съесть рыбу).

— Хорошо накануне учебного года, накануне осени взбодрится духовно постом. Дело не в том, чтобы соблюсти какую-то диету. Важно постное время посвятить молитве, посещению храма и  приготовиться к празднику Успения Божией Матери 28 августа, — говорит батюшка.

О празднике Успения мы ещё обязательно подробно расскажем. А пока вернёмся к 14 августа. Накануне этой даты проводится богослужение с выносом честного животворящего креста. По древней традиции, к нему обращаются верующие, чтобы получить благодатную помощь в борьбе с хворями, скорбями и страстями, защиту от врагов видимых и невидимых.

По ещё одной давней традиции, 14 августа после Литургии благословляют новый урожай мёда. Многие верующие приносят с собой плоды труда пчёл, пчеловодов и пасечников на службу. И как раз из этой традиции берёт начало такое название дня, как Медовый Спас.

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