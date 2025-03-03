Рязанский священник Фетисов высказался о «пищевом экстремизме» и интимном воздержании во время поста

3 марта у православных начался Великий пост. Рязанский священник Дмитрий Фетисов на своей странице ВКонтакте оставил советы для тех, кто планирует поститься. Особенно они будут актуальны для тех, кто делает это впервые.

Отец Дмитрий советует не заниматься «пищевым экстремизмом», воображая себя монахом-анахоретом из Нитрийской пустыни IV века, который сыт вершками, а на корешки даже и глядеть не желает». По его словам, есть в дни поста нужно умеренно. В первое время можно употреблять рыбу, но без изысков:

– Килька, минтай, хек и сельдь – вот лучшие друзья учащегося говеть подвижника. Кроме дней особого воздержания – среды и пятницы, – говорит священник.

Он отмечает, что воздерживаться от рыбы, и при этом тратиться на дорогие морепродукты, глупо. Также неправильно заедать голод огромным количеством картошки, хлеба и сладостей. В дни Великого поста важно не вредить здоровью и прислушиваться к советам врачей.

– Если низкий гемоглобин и рекомендовано есть говядину, значит, надо есть говядину. Откажитесь лучше при этом от интернета и телевидения, дольше молитесь, старайтесь избегать празднословия, которое неизбежно приводит к осуждению ближнего, – отмечает Дмитрий Фетисов. Реклама

Ещё одна ошибка — когда люди превращают пост в диету. У этих двух понятий совсем разный смысл, да и во время поста похудеть точно не получится, так как в питании становится много углеводов.

– Категорически не пытайтесь насильно постить в пище ближних: мужа, жену, детей. Пост – это сугубо добровольное дело. Супружеский пост, по завету апостола Павла, должен быть добровольным (1 Кор. 7:5). Большим грехом будет искусить супруга распутными мыслями, вызванными длительным воздержанием, чем нарушить пост, – говорит священник.

Перед конкретными решениями о режиме и мере поста, обязательно проконсультируйтесь со священником и возьмите благословение. В Церкви принято все серьёзные действия в духовной жизни предварять благословением священника. Так мы можем избежать гордыни, субъективности в оценке своих сил и максимально уберечься от «искушений» – тех обстоятельств, в которых велик соблазн согрешить.

– Вообще, практика поста – это довольно гибкое дело. С древних времён церковный устав предписывает послабление в посте для путешествующих, военнослужащих, беременных и кормящих матерей, а также тех, кто трудится тяжёлым физическим трудом. Цель поста – приблизиться к Богу. Для этого нужно не просто воздерживаться от определённой категории продуктов, но усердно молиться и участвовать в таинствах. Важно, чтобы для этого выделялось не 48 дней в году, а каждый день. Пусть и в небольшой мере, — говорится в опубликованном посте.

Главная задача поста да и вообще нашего духовного пути, – сделать так, чтобы вера стала органичной частью нашего сознания и нашей реальной жизни: