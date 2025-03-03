Рязанский священник Фетисов высказался о «пищевом экстремизме» и интимном воздержании во время поста

3 марта у православных начался Великий пост. Рязанский священник Дмитрий Фетисов на своей странице ВКонтакте оставил советы для тех, кто планирует поститься. Особенно они будут актуальны для тех, кто делает это впервые.
Отец Дмитрий советует не заниматься «пищевым экстремизмом», воображая себя монахом-анахоретом из Нитрийской пустыни IV века, который сыт вершками, а на корешки даже и глядеть не желает». По его словам, есть в дни поста нужно умеренно. В первое время можно употреблять рыбу, но без изысков:
Он отмечает, что воздерживаться от рыбы, и при этом тратиться на дорогие морепродукты, глупо. Также неправильно заедать голод огромным количеством картошки, хлеба и сладостей. В дни Великого поста важно не вредить здоровью и прислушиваться к советам врачей.
Ещё одна ошибка — когда люди превращают пост в диету. У этих двух понятий совсем разный смысл, да и во время поста похудеть точно не получится, так как в питании становится много углеводов.
Перед конкретными решениями о режиме и мере поста, обязательно проконсультируйтесь со священником и возьмите благословение. В Церкви принято все серьёзные действия в духовной жизни предварять благословением священника. Так мы можем избежать гордыни, субъективности в оценке своих сил и максимально уберечься от «искушений» – тех обстоятельств, в которых велик соблазн согрешить.
Главная задача поста да и вообще нашего духовного пути, – сделать так, чтобы вера стала органичной частью нашего сознания и нашей реальной жизни:
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient. The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.