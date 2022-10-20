Рязанский «Пожлес» оснащён специализированной лесопожарной техникой на 90%

Оснащение специализированной лесопожарной техникой в Рязанском регионе составляет 90%, к 2024 году «Пожлес» должен быть полностью укомплектован.

Об этом сообщил и.о. главы регионального министерства природопользования Александр Новиков на правительственном часе в Рязанской областной думе, где обсуждалась ситуация с лесными пожарами 2022 года. Главы профильных ведомств и парламентарии рассмотрели причины и последствия природных пожаров, а также меры по предотвращению таких ситуаций в будущем.

По словам Александра Новикова, при подготовке к пожароопасному сезону были приняты меры по повышению эффективности профилактики и борьбы с лесными пожарами. Причиной тяжёлой ситуации стала совокупность неблагоприятных обстоятельств – аномальная жара, сильный порывистый ветер, отсутствие осадков в течение более чем двух месяцев, труднодоступность и отдалённость участка первоначального возникновения пожара.

Александр Новиков рассказал, что на базе специализированного учреждения ГБУ РО «Пожлес» работает региональный пункт диспетчерского управления. Там ведётся круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в лесах с помощью 33 камер видеонаблюдения. Количество камер планируется увеличить. Также используются беспилотники.

Депутаты призвали усилить межведомственное взаимодействие и выстроить более эффективную, системную работу с общественными организациями и объединениями. Отметили и роль волонтёров в тушении пожаров. Прозвучало предложение при необходимости привлекать граждан, стоящих на бирже труда, и предусмотреть оплату их работы.

Профильный комитет подготовит проект постановления с учётом замечаний парламентариев. Он будет вынесен на рассмотрение Рязанской областной думы.

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