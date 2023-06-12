Рязанский медуниверситет запускает Школу молодых родителей

Рязанский государственный медицинский университет запускает новый проект дополнительного образования для взрослых — школу молодых родителей «Встречаем счастье!»

На занятиях с 14 июня ждут будущих мам и пап, – сообщает минздрав Рязанской области.

В программе — знакомство с основными вопросами ухода за малышом и особенностями развития новорождённого, правилами питания, этапами физического и нервно-психического развития ребёнка. Расскажут будущим родителям и о психологическом состоянии мамы и основных принципах защиты младенца от инфекций.

Первое занятие пройдёт 14 июня в 14 часов по адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, к2 – Центр развития образования. Обучение бесплатное.

По окончании курса Вы получите свидетельство об обучении в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова.

1. 14 июня

Питание беременной и кормящей мамы. Вскармливание новорождённого.

2. 16 июня

Скрининг новорождённого. Переходные состояния.

3. 21 июня

Физическое развитие и профилактика алиментарно-зависимых состояний.

4. 23 июня

Нервно-психическое развитие ребёнка. Психологическое состояние мамы.

5. 27 июня

Вопросы ухода за новорождённым.

6. Занятие 29 июня

Вакцинация новорождённых и детей первого года жизни.

Записаться на занятия можно по телефону 97-18-37 (деканат факультета дополнительного профессионального образования).

Занятия длятся полтора-два часа с небольшим перерывом. Посетить их могут все желающие.

Возрастное ограничение 16+