Понедельник, 12 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанский медуниверситет запускает Школу молодых родителей

Татьяна Проводина
Изображение от gpointstudio на Freepik

Рязанский государственный медицинский университет запускает новый проект дополнительного образования для взрослых — школу молодых родителей «Встречаем счастье!»

На занятиях с 14 июня ждут будущих мам и пап, – сообщает минздрав Рязанской области.

В программе — знакомство с основными вопросами ухода за малышом и особенностями развития новорождённого, правилами питания, этапами физического и нервно-психического развития ребёнка. Расскажут будущим родителям и о психологическом состоянии мамы и основных принципах защиты младенца от инфекций.

Первое занятие пройдёт 14 июня в 14 часов по адресу: г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, к2 – Центр развития образования. Обучение бесплатное.

По окончании курса Вы получите свидетельство об обучении в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова.

1. 14 июня

Питание беременной и кормящей мамы. Вскармливание новорождённого.

2. 16 июня

Скрининг новорождённого. Переходные состояния.

3. 21 июня

Физическое развитие и профилактика алиментарно-зависимых состояний.

4. 23 июня

Нервно-психическое развитие ребёнка. Психологическое состояние мамы.

5. 27 июня

Вопросы ухода за новорождённым.

6. Занятие 29 июня

Вакцинация новорождённых и детей первого года жизни.

Записаться на занятия можно по телефону 97-18-37 (деканат факультета дополнительного профессионального образования).

Занятия длятся полтора-два часа с небольшим перерывом. Посетить их могут все желающие.

Возрастное ограничение 16+

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В День России рязанский Лесопарк приглашает на концерт «Россия — Родина моя»

Со сцены будут звучать любимые песни о дружбе, единстве и о любимой Родине.

Актёр из «Ворониных» Куроптев погиб в ДТП с фурой

28-летний Куроптев получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

Какой была Рязанская область в меловой период? Рязанские ученые выехали на раскопки в карьер в Малом Проломе

Отработанный песчаный карьер в Шацком районе - уникальное местонахождение зубов вымерших акул, зубов и костей морских и летающих ящеров.

Карта Рязанской области станет участником фестиваля «Вышитая Россия»

Мастер вышивки Ирина Риффель использует для каждого района традиционный орнамент.

Выпускник Рязанского десантного училища получил Звезду Героя России

Высокую награду Нурсултану Муссагалееву вручил министр обороны Сергей Шойгу.

Вернувшийся из плена рязанец передал привет жене и сыну Артемию

Военнослужащих отправят в медицинские учреждения на лечение и реабилитацию.

В Московском районе Рязани загорелась трава

Растительность загорелась в лесопосадке между микрорайонами Канищево и Приокский.

Четыре человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Липецкой области

Мужчина 1959 года рождения, управлявший автомобилем «Шкода Октавия», выехал на встречку и допустил столкновение с грузовиком «Шаакси»

Капремонт автодороги в Шацком районе Рязанской области завершится в третьем квартале 2023 года

Работы идут на участке от границы с Сараевским районом до трассы Тамбов – Шацк.

Опера «Алеко» в рязанской филармонии собрала аншлаг

Сценическую постановку оперы Сергея Рахманинова перенесли в концертный зал из-за прохладной погоды.

Появилось видео отражения атаки катеров ВСУ на корабль «Приазовье»

Министерство обороны России опубликовало видео отражения атаки беспилотных катеров ВСУ на корабль Черноморского флота «Приазовье».

В Тербунах простились с погибшим в зоне СВО Артёмов Гесслером

26-летнего Артёма Сергеевича Гесслера похоронили в деревне Петровское. Воин погиб во время боёв под Артёмовском (Бахмутом).
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации