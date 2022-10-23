Воскресенье, 23 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО

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Скриншот из группы Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

Кинолог из Рязани Юрий Кованов спасает бездомных кошек и собак, которые остались без хозяев в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом пишет Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО
Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО
Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО
Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО

Юрий вместе с волонтёрами местных зооприютов занимается отловом животных, их лечением и поиском новых хозяев.

Наш земляк возит в ДНР и ЛНР корма для кошек и собак и раздаёт гуманитарную помощь хозяевам, которым нечем кормить питомцев.

Юрию удалось спасти уже десятки животных, но он продолжает поездки и призывает объединиться всех неравнодушных.

Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО
Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО
Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО
Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО

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