Рязанский кинолог спасает домашних животных в зоне СВО

Кинолог из Рязани Юрий Кованов спасает бездомных кошек и собак, которые остались без хозяев в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом пишет Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

Юрий вместе с волонтёрами местных зооприютов занимается отловом животных, их лечением и поиском новых хозяев.

Наш земляк возит в ДНР и ЛНР корма для кошек и собак и раздаёт гуманитарную помощь хозяевам, которым нечем кормить питомцев.

Юрию удалось спасти уже десятки животных, но он продолжает поездки и призывает объединиться всех неравнодушных.

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