Рязанский кардиодиспансер получил новый рентген-аппарат

Цифровой палатный аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения Рязанской области в целях совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Аппарат – цифровой. Модель отечественного производства, сочетает компактность и мобильность с высокой точностью результатов при минимальных дозах облучения. Устройство позволяет выполнить снимки любых областей, подобрать оптимальный режим экспозиции, мгновенное получение цифровых изображений высокого качества, которые, в случае необходимости, моментально передаются врачу. Встроенная рабочая станция упрощает получение, обработку и сохранение рентгеновских изображений.
В то время, когда этот готовился этот материал, на новом аппарате рентген-обследование прошел первый пациент.
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