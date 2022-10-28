Рязанский кардиодиспансер получил новый рентген-аппарат

Цифровой палатный аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения Рязанской области в целях совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

– У нас есть тяжелые пациенты. Их надо было доставлять в рентген-кабинет для проведения обследования. Это связано с определенными сложностями. Теперь проблема решена. Новый передвижной аппарат – эргономичный, легкий, маневренный. Он оснащен колесами. Очень удобен в использовании. Его легко можно доставить в палату к больному и непосредственно на месте провести все необходимые обследования, – говорит заведующий рентгенологическим отделением Рязанского кардиодиспансера Руслан Хашумов.

Аппарат – цифровой. Модель отечественного производства, сочетает компактность и мобильность с высокой точностью результатов при минимальных дозах облучения. Устройство позволяет выполнить снимки любых областей, подобрать оптимальный режим экспозиции, мгновенное получение цифровых изображений высокого качества, которые, в случае необходимости, моментально передаются врачу. Встроенная рабочая станция упрощает получение, обработку и сохранение рентгеновских изображений.

– С появлением нового цифрового мобильного рентген-аппарата качество оказания медпомощи нашим пациентам значительно повысится, – считает Руслан Хашумов.

В то время, когда этот готовился этот материал, на новом аппарате рентген-обследование прошел первый пациент.

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