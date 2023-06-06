Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»

В Рязанском художественном музее открыта выставка из фондов «Мгновение вечности», посвящённая 110-летию со дня основания этого учреждения культуры.

На выставке также представлены экспонаты из фондов Рязанского историко-архитектурного музея — заповедника.

В рубрике «День шедевра» мы расскажем об эскизе к драме Ибсена «Маленький Эйолоф» известного русского художника и сценографа Александра Яковлевича Головина. Он родился в семье, где любили литературу, музыку и театр.

Мальчик играл на рояле, обладал абсолютным слухом. Любовь к изобразительному искусству появилась позже, во время обучения в старших классах гимназии. Но музыкальная грамотность оказала большое влияние на художественное творчество. Современники называли живописные работы художника музыкой для глаз.

С 1900 года Головин работает для Московского императорского театра, а затем и в Мариинке и Александринке столицы Империи – Санкт-Петербурге.Он создаёт декорации для русских сезонов Дягилева в Париже.

На выставке в Рязанском художественном музее представлен эскиз к декорации драмы Ибсена «Маленький Эйолоф».

Эта грустная история семьи, в которой родился мальчик-инвалид. События происходят в далёкой северной стране — Норвегии. Скалы, заснеженные вершины, северное сияние и журчание прозрачного горного ручья…

Несмотря на трагический сюжет драмы, от пейзажа, изображённого на декорации, веет тихой, светлой грустью и красотой.

Неслучайно, именно эта работа представлена на афише к выставке, многие экспонаты которой выставляются в Рязанском художественном музее впервые.

А работы Александра Головина можно также увидеть в Москве, в театральном музее А.Бахрушина.