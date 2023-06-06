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Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»

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 В Рязанском художественном музее открыта выставка из фондов «Мгновение вечности», посвящённая 110-летию со дня основания этого учреждения культуры.

На выставке также представлены экспонаты из фондов Рязанского историко-архитектурного музея — заповедника.

В рубрике  «День шедевра» мы расскажем об эскизе к  драме Ибсена «Маленький Эйолоф» известного  русского художника  и сценографа Александра Яковлевича Головина. Он  родился в семье, где любили литературу, музыку и театр.

Мальчик играл на рояле, обладал абсолютным слухом. Любовь к изобразительному искусству появилась позже, во время обучения в старших классах гимназии.  Но музыкальная грамотность оказала большое влияние на художественное творчество. Современники называли живописные работы художника музыкой для глаз.

С 1900 года Головин работает для Московского императорского театра, а затем и в Мариинке и Александринке столицы Империи – Санкт-Петербурге.Он создаёт декорации для русских сезонов Дягилева в Париже.

На выставке в Рязанском художественном музее представлен эскиз к декорации драмы Ибсена «Маленький Эйолоф».

Эта грустная история семьи,  в которой родился мальчик-инвалид. События происходят в далёкой северной стране — Норвегии. Скалы, заснеженные вершины, северное сияние и журчание прозрачного горного ручья…

Несмотря на трагический сюжет драмы, от пейзажа, изображённого на декорации, веет тихой, светлой грустью и красотой.

Неслучайно, именно эта работа представлена на афише к выставке, многие экспонаты которой выставляются в Рязанском художественном музее впервые.

 А работы Александра Головина можно также увидеть в Москве, в театральном музее  А.Бахрушина.

Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»
Рязанский художественный музей приглашает на выставку  «Мгновение вечности»

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