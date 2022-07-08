Рязанский бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 23 млн рублей

Завершено расследование дела об уплаты налогов на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Следователи установили, что с 2018 по 2019 г. руководитель коммерческой фирмы, которая занимается обращением с отходами, уклонился от уплаты налогов на сумму более 23 млн руб. Бизнесмен оформлял «фиктивные сделки» о приобретении товаров. Сумму НДС по сделкам он включал в налоговые декларации. При этом товары предприятие приобрело у иных лиц, не являющихся плательщиками НДС.

На имущество неплательщика наложили арест на сумму более 30 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд.