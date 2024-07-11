Рязанские врачи провели сложнейшую одномоментную операцию 72-летнему рязанцу

Врачи Рязанского онкоцентра совместно с коллегами из ОКБ провели сложнейшую одномоментную операцию 72-летнему рязанцу. Об этом сообщается в группе онкоцентра.

У пациента было вздутие живота и рвота. С этими симптомами он поступил в ОКБ еще в начале года. Во время операции у мужчины обнаружили опухоль, которая полностью перекрывала просвет толстой кишки. Пациенту ввели стому и направили в онкологический диспансер. Здесь, кроме опухоли, у мужчины выявили аневризму инфраренального отдела аорты больше 7 см в диаметре. Такая большая аневризма имеет высокий риск разрыва при повышении давления или физической нагрузке, после чего спасти человека практически невозможно.

Врачи приняли решение оперировать одновременно две опасные болезни. Сначала сосудистые хирурги провели резекцию аневризмы и заместили поврежденную стенку аорты аллотрансплантатом. Работать приходилось быстро и четко, ведь если длительно пережимать аорту, это может привезти к летальному исходу.

Затем врачи-онкологи удалили опухоль толстой кишки. Сделать это было не так просто: ранее у пациента уже была операция в брюшной полости, поэтому операцию осложняли многочисленные спайки кишечника. Но тем не менее врачам удалось удалить опухоль, при этом сохранить селезенку и в целом провести операцию с минимальной потерей крови.

Сейчас пациента уже выписали. Но впереди его ожидает послеоперационная химиотерапия, а затем — закрытие стомы.

Состав оперирующей бригады:

Вячеслав Карпов – врач сосудистый хирург ОКБ

Сергей Мерцалов — врач онколог, заместитель главного врача по медицинской части.

Николай Веркин врач онколог абдоминального отделения ОКОД

Иван Шанаев — сосудистый хирург ОКОД

Михаилом Афёновым — ординатор ОКБ