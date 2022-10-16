Рязанские водители рассказали о смертельно опасной игре детей на дороге

Водители в Рязани сообщили, что у детей появилась новая забава в городе – бегать по проезжей части, кидаться под машины и снимать это на телефон.

Публикация появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани ВКонтакте.

«Если Вы узнали своих детей, то объясните им, что кидаться под машины, бегать по дороге и это снимать на телефон не есть хорошо», – пишет автор поста.

В комментариях приводится видео такой игры. На кадрах девочку сбивает автомобиль такси.

Отмечается, что предупреждение о смертельно опасной игре «Беги или умри» (Перебеги дорогу перед машиной) распространялось в соцсетях и мессенджерах. Подростки бросаются под колёса близко идущей машины.

Игра рассчитана на свидетелей – без «отчёта» они не имеют смысла, так что всегда снимается видео.

«Опасные для жизни игры привлекают детей из-за желания популярности, самоутвердиться и почувствовать себя более уверенными. Но, к сожалению, жизненный опыт у них ещё достаточно маленький, они не могут сопоставить все риски. Только взрослые (родители, учителя, родственники и просто прохожие) могут объяснить детям причину появления таких игр и последствия от участия в таких играх», – пишет комментатор Ирина Федюшкина.

Подобных случаев довольно много по всей стране, – говорится в публикации.

Видео Ольги Гниссем

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