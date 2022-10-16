Рязанские водители рассказали о смертельно опасной игре детей на дороге

Водители в Рязани сообщили, что у детей появилась новая забава в городе – бегать по проезжей части, кидаться под машины и снимать это на телефон.
Публикация появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани ВКонтакте.
В комментариях приводится видео такой игры. На кадрах девочку сбивает автомобиль такси.
Отмечается, что предупреждение о смертельно опасной игре «Беги или умри» (Перебеги дорогу перед машиной) распространялось в соцсетях и мессенджерах. Подростки бросаются под колёса близко идущей машины.
Игра рассчитана на свидетелей – без «отчёта» они не имеют смысла, так что всегда снимается видео.
Подобных случаев довольно много по всей стране, – говорится в публикации.
Видео Ольги Гниссем
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram