Рязанские полицейские выявили 4 случая фиктивной постановки на учёт иностранцев

За прошедшие сутки полицейские пресекли в Рязанской области фиктивную постановку на учет 4 иностранных граждан и 53 правонарушения в сфере миграции

За минувшие сутки в результате проверочных мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудники полиции в Рязани и нескольких районах области выявили 53 административных правонарушения.

Административные протоколы составлены в отношении иностранных граждан по поводу нарушений ими правил пребывания на территории Российской Федерации или незаконного осуществления трудовой деятельности. На 15 работодателей оформлены административные материалы в связи с незаконным привлечением мигрантов к трудовой деятельности.

Нарушителям грозят внушительные штрафные санкции.

В Рязани полицейские установили, что 38-летний рязанец причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания на улице Станкозаводская 28-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически иностранная гражданка проживала в другом месте.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установили, что 44-летний житель села Дядьково Рязанского района причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания 29-летней гражданки одной из стран Средней Азии.

Сотрудники полиции установили, что 35-летний житель деревни Зелено-Дмитриевка Ряжского района причастен к организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания двух иностранных граждан в возрасте 29 и 46 лет.

Дознавателями межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» и отдела МВД России по Московскому району Рязани возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102 или 112.