Среда, 31 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанские мастерицы создают панно в цветах триколора на выставке «Россия»

7info
spot_img

Рязанские мастерицы ЗАО «Труженица» участвуют в создании панно в цветах российского флага для выставки-форума «Россия», объединив усилия с кружевницами из Вологодской, Ленинградской, Орловской, Липецкой, Нижегородской и Кировской областей. Об этом сообщили в Агентстве развития бизнеса. 

Мастерицы сплетут кружевное панно размером два на три метра. Каждый из фрагментов будет отражать стилистику и традиционные особенности кружева регионов.

«Мы продолжаем работу, уже начали вторую часть флага плести. Первый фрагмент выполнялся на 61 паре коклюшек, а второй — на 51 паре. Готовая работа будет представлена 22 марта на выставке», — поделились представители ЗАО «Труженица».

Предприятию более 90 лет и оно входит в Ассоциацию Народно-художественные промыслов России. Его основной вид деятельности ― изготовление изделий с кружевом ручного плетения. На предприятии имеется ассортиментный кабинет, где представлены работы разных лет, а также проводятся экскурсии и различные мастер-классы.

В 2023 году «Труженица» победила в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Мой добрый бизнес». Проект был заявлен в номинации «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» и направлен на продвижение и популяризацию михайловского кружева.

Напомним, Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» помогает предприятиям в получении статуса социального. В 2023 году его получили 99 организаций Рязанской области. Также для представителей социальных предприятий было организовано более 20 обучающих мероприятий: семинары по краудфандингу, фандрайзингу, интенсивы по заполнению конкурсных заявок на гранты, практикумы по написанию бизнес-планов и др.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах