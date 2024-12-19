Рязанская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении должностных лиц ОАО «РЖД»

Исполнябщий обязанности Рязанского транспортного прокурора утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении должностных лиц ОАО «РЖД». Они обвиняются в совершении более 10 фактов получения взяток (ст.ст. 290, 291.2 УК РФ).

По версии следствия, с января 2020 по июнь 2023 года бывшие начальник и мастер производственного участка Рыбное Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава вступили в преступный сговор в целях получения взяток за покровительство и попустительство по службе ряда работников, в том числе путем бездействия по выявленным нарушениям на месте работы, возврату части полученных денежных премий за надлежащее исполнение служебных обязанностей. Всего за указанный период они получили более 600 тыс. рублей.

Уголовные дела направлены в Рыбновский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателей дана уголовно-правовая оценка. ​​​​​​​