Рязанская прокуратура проконтролирует сроки дорожных работ на Куйбышевском шоссе

Прокуратура в Рязани внесла представление начальнику управления благоустройства администрации Юрию Фурфураку. Проверку провели после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей Михаила Пронина.

Бизнес-омбудсмен сообщил об отсутствии сведений о сроках разработки проектно-сметной документации на строительство дополнительных полос на участке Куйбышевского шоссе от улицы Горького до дома №31.

Представители бизнеса жаловались на проблемы с движением на этом участке.

Проверка показала, что проект строительства дополнительных полос на Куйбышевском шоссе управление намерено завершить в 4-ом квартале текущего года.

Вопрос соблюдения сроков прокуратура взяла на контроль.