Четверг, 10 октября, 2024

Рязанская «Окская» птицефабрика предупредила о повышении отпускных цен

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от jcomp на Freepik

Расположенная под Рязанью птицефабрика «Окская», один из крупнейших производителей куриных яиц в России, уведомила торговые сети о плановом повышении отпускных цен на продукцию с 1 ноября на 5%. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документ, подтверждённый источником, знакомым с его содержанием. 

Причиной подорожания стали возросшие расходы на комбикорма, упаковочные материалы и витаминно-минеральные добавки.

С января 2024 года цены на зерновые компоненты комбикормов выросли до 40%, а на витаминные комплексы – до 89%. Упаковочные материалы подорожали на 5,8%. Повышение будет разовым и затронет всех покупателей продукции под брендом «Окское».

Магазины Москвы и Московской области уже получили уведомления от птицефабрики. Эксперты прогнозируют возможное увеличение цен на прилавках магазинов, хотя сети могут снизить наценку на социально значимый продукт, чтобы сохранить доступность для потребителей.

Птицефабрика «Окская» занимает четвертое место среди крупнейших производителей яиц в России, произведя в 2023 году 1,29 млрд штук. Марка «Окское» занимает вторую строчку по продажам среди брендов яиц, выручка компании в 2023 году выросла на 28% до 9,4 млрд рублей.

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