Рязанская Облдума утвердила увеличение расходов на реализацию социально значимых программ

Депутаты регионального парламента в среду, 22 февраля, утвердили изменения в областной бюджет на текущий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Корректировки предусматривают значительное увеличение расходов на реализацию социально значимых государственных программ Рязанской области, а также ряда непрограммных расходов. В целом за счет дополнительно поступивших федеральных средств и привлечения остатков, сложившихся на счете областного бюджета на начало 2023 года, расходная часть областной казны на 2023 год увеличена на 5 502,7 млн. рублей.

В частности, это позволило на 1 639,1 млн. рублей увеличить финансирование госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт». Дополнительные средства направляются на приобретение общественного транспорта и обеспечение дорожной деятельности. Почти 600 млн. рублей дополнительно предусмотрено на ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Они предназначены для реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, капитальному ремонту тепловых сетей, реконструкции сетей освещения, созданию мест накопления твердых коммунальных отходов и модернизации парка коммунальной техники муниципалитетов. Корректировками бюджета дополнительно выделяются средства на благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях региона. Всего ассигнования госпрограммы «Формирование современной городской среды» увеличиваются на 455,2 млн. рублей.

Для оказания мер социальной поддержки гражданам расходы профильной госпрограммы увеличены на 173,5 млн. рублей. Эти средства, в том числе, предназначены на обеспечение новых мер социальной поддержки населения в форме единовременных выплат при рождении каждого ребенка и при рождении первого ребенка в молодой семье. Вырастут расходы на развитие сети и обеспечение деятельности образовательных, медицинских учреждений и сферы культуры и спорта. Ассигнования государственной программы «Развитие информационного общества» увеличены на 167,5 млн. рублей. Средства будут направлены, в том числе, на построение интеллектуальной системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Также утвержденными поправками увеличиваются расходы бюджета по ряду государственных программ Рязанской области в плановом периоде 2024 и 2025 годов.