Рязанская областная Дума внесла изменения в региональный бюджет

Областная Дума на заседании в четверг, 21 сентября, утвердила изменения в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», скорректировав доходную и расходную части главного финансового документа на текущий год и плановый период.

В целом доходы областного бюджета в 2023 году увеличиваются на 1 503,0 млн. рублей, расходы – на 2 019,4 млн. рублей. Затраты на обслуживание государственного долга сокращены на 86,4 млн. рублей. Параметры бюджета меняются, прежде всего, за счет ожидаемого роста налоговых и неналоговых поступлений в размере 1 198,7 млн. рублей.

Увеличить доходы бюджета в текущем году также позволило дополнительное поступление федеральных целевых средств. В их числе субсидии на развитие в регионе туристской инфраструктуры, федерацией выделены деньги на создание модульных некапитальных средств размещения. Предусмотрены субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий и доплаты педагогам за классное руководство. На социальную поддержку населения дополнительно направляются почти 108 млн. рублей, большая часть этих средств (92,9 млн. рублей) – на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. На 160 млн. рублей увеличены расходы на реализацию программ формирования комфортной городской среды.

Также в доходной части бюджета на 2023 год учтены безвозмездные поступления в сумме 211 млн. рублей от Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Дополнительные доходы и невостребованные по отдельным статьям бюджета расходы, в соответствии с утвержденными изменениями, направлены на увеличение финансирования социально значимых для региона государственных программ. Так, больше средств выделяется на лекарственное обеспечение населения, закупку оборудования для сосудистых центров, разработку ПСД для строительства социальных объектов и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта.

Кроме того, за счет средств казначейского кредита запланировано опережающее финансирование модернизации театра на Соборной в Рязани, а за счет специального казначейского кредита в размере 400 миллионов рублей – закупка автобусов.