Рязанская областная детская библиотека приглашает юных гостей на праздник ко Дню кошек

5 марта в Рязанской областной детской библиотеке для юных гостей организуют ежегодный захватывающий праздник «Библиотечная котовасия», посвящённый Дню кошек в России.

В программе – концерт с ДМШ №1 имени Е.Д. Аглинцевой, представление театра теней, встреча с публицистом и детским поэтом Рязани – Майей Цехановской, квест «Хвостатый бродяга» и полезные советы от профессионалов по содержанию кошачьих.

Для гостей также подготовили литературные миниатюры, разнообразные мастер-классы, том числе на площадке театра-студии «Шанс». Завершится мероприятие тематическим книжным маскарадом под слоганом «Котенок Шмяк, пой, танцуй, не бойся!»

Праздник начнётся в 12 часов.

Возрастное ограничение 6+