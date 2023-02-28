Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская областная детская библиотека приглашает юных гостей на праздник ко Дню кошек

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Изображение от Freepik

5 марта в Рязанской областной детской библиотеке для юных гостей организуют ежегодный захватывающий праздник «Библиотечная котовасия», посвящённый Дню кошек в России.

В программе – концерт с ДМШ №1 имени Е.Д. Аглинцевой, представление театра теней, встреча с публицистом и детским поэтом Рязани – Майей Цехановской, квест «Хвостатый бродяга» и полезные советы от профессионалов по содержанию кошачьих.

Для гостей также подготовили литературные миниатюры, разнообразные мастер-классы, том числе на площадке театра-студии «Шанс». Завершится мероприятие тематическим книжным маскарадом под слоганом «Котенок Шмяк, пой, танцуй, не бойся!»

Праздник начнётся в 12 часов.

Возрастное ограничение 6+

Рязанская областная детская библиотека приглашает юных гостей на праздник ко Дню кошек

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