Рязанская область вошла в десятку самых недорогих для отдыха летом в ЦФО

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов России по доступности санаторно-курортных учреждений для отдыха летом этого года. Рязанская область вошла в топ-10 в Центральной России.

В Центральном федеральном округе самый дешёвый летний отдых в номере люкс оказался в санаториях Курской (4770 рублей в сутки) и Белгородской (4910 рублей) областях. Самый дорогой отдых – в Москве (8010 рублей) и Московской области (7440 рублей).

Рязанская область заняла 10-ю строчку списка с показателем 5560 рублей в сутки.

В стоимость отдыха входят проживание в люксе, 3-разовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в России отдохнуть летом в санаториях Дальнего Востока – до 4,2 тысяч рублей в сутки, а дороже всего – в санаториях Краснодарского края (8,2 тысячи).

Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отмечает, что высокий спрос повышает цены на санаторный отдых; однако с увеличением стоимости растут и требования потребителя к комфорту и сервису, а это происходит не всегда.